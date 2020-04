Brände : Brand im Moorerlebnispfad in Zarrentin: Hoher Sachschaden

In Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstagabend die Brücke eines Moorerlebnispfades in Flammen aufgegangen. Den dabei entstandenen Sachschaden bezifferte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf rund 200 000 Euro.

Avatar_prignitzer von dpa

08. April 2020, 17:23 Uhr

Wie am Nachmittag mitgeteilt wurde, verdichteten sich im Zuge der Ursachenermittlung die Hinweise auf Brandstiftung. Die Kriminalpolizei habe an der Brandstelle entsprechende Spuren und Beweismittel gesichert. Nähere Angaben machte der Polizeisprecher nicht. Doch gebe es auch mehrere Zeugenhinweise, die nun ausgewertet würden.

An der Brandbekämpfung waren laut Polizei insgesamt 89 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Der Moorerlebnispfad war erst im letzten Jahr nach einer Restaurierung wiedereröffnet worden. Der Brand habe etwa 60 Meter erfasst.