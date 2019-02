Brände : Brand in Jarmen: Polizei ermittelt wegen Totschlags

Gegen die 32 Jahre alte Tatverdächtige, die ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gelegt haben soll, wird nun wegen Totschlags ermittelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Frau aufgrund einer psychischen Erkrankung zunächst in einer forensisch-psychiatrischen Einrichtung in Stralsund untergebracht.

von dpa

14. Februar 2019, 18:30 Uhr

Die 32-Jährige soll am Montagabend nach einem Streit Feuer im Haus gelegt haben. Laut Polizei sei an mindestens zwei Türen Benzin ausgeschüttet und angesteckt worden. Bewohner konnten die Flammen mit Unterstützung der Feuerwehr löschen. Verletzt wurde niemand.