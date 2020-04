Brände : Brand in Mehrfamilienhaus in Neustrelitz

Avatar_prignitzer von dpa

02. April 2020, 06:22 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat es gebrannt. Zwölf Bewohner des Hauses mussten am frühen Donnerstagmorgen das Gebäude verlassen, wie die Polizei mitteilte. Ein 31-jähriger Mann sei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge brannte eine Kellerbox vollständig aus. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.