Brände : Brand in Wohn- und Geschäftshaus in Rostock

In einem Fachhandel für Batterien in Rostock ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Rostock | Wie die Polizei mitteilte, war es nach ersten Erkenntnissen bei Reparaturarbeiten an einem Akku zu einer Entzündung gekommen. Über dem Laden befindliche Wohnungen sowie angrenzende Wohnhäuser wurden geräumt. Eine 64-Jährige, die über dem brennenden Laden lebt, musste aus der Wohnung gerettet werden und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Sie kam in ein Kr...

