Landtag : Brand von Alt Tellin: Debatte um Obergrenzen für Tierhaltung

Beim Brand der Schweinezuchtanlage in Alt Tellin verendeten qualvoll Zehntausende Tiere. Seither wird intensiv über industrielle Tierhaltung und Tierwohl debattiert. Im Schweriner Landtag werden Forderungen nach Reformen laut - in unterschiedlicher Ausprägung.

Schwerin | Die verheerende Brandkatastrophe in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Kreis Vorpommern-Greifswald) mit rund 55 000 getöteten Sauen und Ferkeln hat die Diskussion um Stallgrößen und Tierwohl neu belebt. In der Aktuellen Stunde des Landtages, die sich am Mittwoch auf Antrag der CDU mit dem Thema befasste, äußerten sich Redner aller Fraktionen kritisch...

