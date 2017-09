Brände : Brandstifter vernichten die Futtervorräte von Eselhof

Feuerwehrleuten gelang es zwar, ein Übergreifen der Flammen auf den gegenüberliegenden Eselhof zu verhindern. Jedoch mussten sie die 75 Ballen am Dienstagabend kontrolliert abbrennen lassen, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg erklärte. «Das war der gesamte Vorrat für unseren Eselhof», sagte ein Sprecher des beliebten Ausflugszieles mit etwa 40 Tieren am Mittwoch. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt, auch mehrere teure Abdeckplanen seien verbrannt.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach Brandstiftern: Anwohner hatten bemerkt, dass die etwa 20 Meter voneinander entfernten Mieten zugleich anfingen, zu brennen.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 07:54 Uhr