Kriminalität : Brandstifter verunsichern Usedomer: Autos und Laube zerstört

In der Stadt Usedom (Vorpommern-Greifswald) hat es erneut gebrannt. Wenige Tage nachdem drei Autos in Flammen standen, ist am Dienstag eine massiv gebaute Laube in Flammen aufgegangen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Anklam sagte. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Ein Zusammenhang werde geprüft.

23. September 2020, 10:38 Uhr