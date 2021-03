Kriminalität : Brandstiftung in Mehrfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

In einem Mehrfamilienhaus in Schwerin ist am frühen Dienstagabend ein Feuer gelegt worden.

Schwerin | Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte einen Koffer im Flur des Hauses in Brand gesetzt. Zwei Teenager im Alter von 13 und 14 bemerkten den brennenden Koffer und löschten ihn nach Polizeiangaben noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die beiden erlitten dabei eine leichte Rauchvergiftung und kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Vor...

