Getränke : Braumanufaktur lädt zur Meisterschaft im Hobbybrauen

von dpa

26. September 2018, 05:53 Uhr

Rund 120 Hobbybrauer aus Deutschland werden am Samstag in Stralsund zur Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer erwartet. Zum Wettkampf in der Störtebeker-Braumanufaktur müssen die Hobbybrauer ein selbst kreiertes Witbier einreichen. Ein Witbier ist die belgische Interpretation eines Weizenbieres, versetzt mit Koriander, Orangenschale und weiteren Gewürzen. Profi-Brauer und Bier-Sommeliere küren nach der Verkostung das beste der in Deutschlands Garagen, Küchen und Kellern gebrauten Biere. Das Brauen des eigenen Bieres liegt im Trend. Die Szene wird inzwischen auf mehrere tausend Brauer geschätzt. Allein die Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer (VHD) zählt rund 700 Mitglieder.