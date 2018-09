Brände : Brennende Garagen und Schuppen: 21 Menschen gerettet

von dpa

23. September 2018, 12:02 Uhr

Wegen mehrerer brennenden Garagen, Schuppen und Kleintierställen sind in Rastow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) 21 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Da ein Übergreifen der Flammen zeitweise nicht ausgeschlossen werden konnte, mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhaus in unmittelbarer Nähe zum Brandort von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Die Betroffenen, unter ihnen auch fünf Kinder, wurden vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.