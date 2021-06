Unfälle : Brennendes Auto blockiert Verkehr auf A19

Ein brennendes Auto hat am Samstag den Verkehr auf der A19 zwischen Laage und Kavelstorf (Landkreis Rostock) blockiert.

Dolgen am See | Das Fahrzeug habe bei Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Familie, die mit dem Auto in Richtung Rostock unterwegs war, habe sich selbst retten können. Dichte Rauchschwaden behinderten die Sicht, so dass die Polizei auch die Gegenspur in Richtung Berlin vorübergehend sperrte. Brandursache sei ein tech...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.