Regierung : Brodkorb: Bei GroKo-Zustimmung 400 Millionen extra vom Bund

von dpa

15. Februar 2018, 13:11 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarten Investitionsprogramme brächten Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben von Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) bis 2021 rund 400 Millionen Euro extra. Da das Land etwa im Bereich Innere Sicherheit Eigenbeiträge zu leisten habe und Änderungen im Steuerrecht zu kompensieren seien, werde der Landesetat mit etwa 200 Millionen Euro belastet. «Wir investieren einen Euro, um zwei zu erhalten. Ich denke, das ist akzeptabel», sagte Brodkorb am Donnerstag in Schwerin. So profitiere das Land insbesondere von den Zukunftsinvestitionen im Bereich Schule. Bis zu 40 Millionen Euro seien in der Wahlperiode für den Ausbau der Ganztagsschulen, bis zu 70 Millionen für die Digitalisierung zu erwarten. Die Hilfe des Bundes für die Kinderbetreuung bringe die für Eltern kostenfreie Kita in greifbare Nähe. Allerdings gibt es das Extrageld nur, wenn die SPD-Basis der Neuauflage der GroKo in Berlin zustimmt.