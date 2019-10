Archäologie : Bronzezeit-Schlachtfeld Tollensetal: Kriegerbesitz geborgen

Avatar_prignitzer von dpa

15. Oktober 2019, 17:20 Uhr

Forscher haben auf dem bronzezeitlichen Schlachtfeld im Tollensetal nördlich von Neubrandenburg einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Sie entdeckten im Wasser der Tollense 31 Gegenstände aus dem persönlichen Besitz eines Kriegers, der vor 3300 Jahren auf dem Schlachtfeld starb. Sie seien im Fluss offenbar von der Plünderung verschont geblieben, teilte der Prähistoriker Thomas Terberger in Göttingen mit. Die neuen Forschungsergebnisse sind am Dienstag in einem Aufsatz der englischen Zeitschrift «Antiquity» erschienen. Der Fundkomplex wurde demnach von einem Team unter Leitung der Universität Göttingen, des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern und der Universität Greifswald im Jahr 2016 entdeckt. Taucher bargen die Gegenstände, darunter eine verzierte Gürteldose, drei Gewandnadeln und Pfeilspitzen, vom Grund des Flusses.