Verkehr : Brückenschäden: Reparatur beginnt, Staus befürchtet

Autofahrer müssen sich ab dem heutigen Montag auf größere Behinderungen auf der Bundesstraße 192 bei Waren an der Müritz einstellen. Die Brücke über den Eldenburger Kanal zwischen Müritz und Kölpinsee muss wegen Schäden außerplanmäßig repariert werden. Das Straßenbauamt Neustrelitz will mit einer halbseitigen Ampelregelung arbeiten, befürchtet aber wegen der Hochsaison trotzdem lange Staus an der Haupteinfallstraße nach Waren. Wegen der vielen Seen und des Müritz-Nationalparks fehlen Ausweichstrecken in der Nähe, so dass das Gebiet weiträumig umfahren werden sollte.

Avatar_prignitzer von dpa

10. August 2020, 00:14 Uhr