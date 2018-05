Kriminalität : Brutale Messerattacke: Opfer außer Lebensgefahr

Nach dem brutalen Messerangriff auf einen Mann und eine Frau in Neubrandenburg sind die beiden Opfer außer Lebensgefahr. Das teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Die Beiden waren am späten Freitagabend von einem 29 Jahre alten, türkischen Staatsbürger mit einem Messer attackiert worden.

von dpa

19. Mai 2018, 10:47 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige zunächst auf einen 31-Jährigen Deutsch-Türken eingestochen und ihm so schwere Verletzungen im Halsbereich zugefügt. Der Verletzte habe daraufhin versucht, sich aus eigener Kraft in Sicherheit zu bringen, sei jedoch nach einigen Metern bewusstlos zusammengebrochen. Anschließend griff der 29-Jährige eine ihm bekannte, 38-jährige Deutsche an und fügte auch ihr durch einen Messerstich in den Rücken schwere Verletzungen zu.

Der Tatverdächtige ergriff zu Fuß die Flucht, konnte jedoch wenig später festgenommen werden. Die genauen Hintergründe der Tat waren am Samstag zunächst noch unklar. Eine Beziehungstat könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, so ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.