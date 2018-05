Kriminalität : Brutale Messerattacke: zwei Menschen in Lebensgefahr

von dpa

19. Mai 2018, 09:44 Uhr

Ein Messerstecher hat in Neubrandenburg einen Mann und eine Frau lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, griff er in der Nacht zum Samstag erst einen 31-Jährigen an und verletzt ihn am Hals. Das Opfer wollte flüchten, brach dann aber bewusstlos zusammen. Danach stach er einer 38 Jahre alten Frau in den Rücken. Polizisten nahmen einen 29-jährigen Verdächtigen fest.