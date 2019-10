Umwelt : Bürger pflanzen rund 4000 Bäume in der Rostocker Heide

Mehr als 400 Menschen jeden Alters haben sich am Samstag an der Baumpflanzaktion «Bürger für Bäume» in der Rostocker Heide beteiligt. Wie Forstamtsleiter Jörg Harmuth der Deutschen Presse-Agentur berichtete, wurden in nur eineinhalb Stunden rund 4000 Bäume auf einer Fläche von rund 1,2 Hektar gepflanzt. «Es war eine Freude zuzuschauen.» Bei den Bäumen habe es sich um Roterlen, Eichen, Buchen, Hainbuchen, Linden und Ebereschen gehandelt. Mit dieser Artenvielfalt werde versucht, eine gewisse Risikostreuung zu erreichen und den Wald beispielsweise vor den Folgen der Klimaveränderungen besser zu wappnen.

26. Oktober 2019, 14:40 Uhr

Auf der Fläche, auf der die jungen Bäume gepflanzt wurden, hätten zuvor Orkane und Schneebruch schwere Schäden angerichtet. Anschließend hätte sich der bis zu 1,5 Meter hohe Adlerfarn ausgebreitet. «Dort wächst nichts mehr von alleine», sagte Harmuth. In einer Situation, in der es keine Chance auf natürliche Verjüngung gebe, sei es durchaus sinnvoll, wenn der Mensch helfend eingreife.

Solche Baumpflanzaktionen seien nicht nur wichtig für den Wald und die Natur, betonte Harmuth. Es werde das Bewusstsein der Menschen gestärkt, dass sie Positives bewirken können.