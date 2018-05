Landtag : Bürgerbeauftragter zieht Bilanz: Zahl der Eingaben gestiegen

von dpa

15. Mai 2018, 03:00 Uhr

Der Bürgerbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone zieht Bilanz für das Jahr 2017. Knapp zwei Wochen nach der Vorlage im Landtag will Crone seinen Jahresbericht am Dienstag in Schwerin der Öffentlichkeit präsentieren. Bei seiner Behörde gingen im Vorjahr 1727 Eingaben ein. Das war laut Crone die bislang höchste Zahl. Schwerpunkte bildeten erneut Kommunalentscheidungen wie die Erhebung von Straßenausbaugebühren, Streit um Sozialleistungen und die Umsetzung der Behindertenrechte. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Landtags-Petitionsausschusses, Manfred Dachner, hatte Crone Ende April mehr Bürgerfreundlichkeit in Behörden und Verwaltungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern angemahnt. Es gelte, geeignete Schlüsse aus den Eingaben der Bürger und den Berichten darüber zu ziehen.