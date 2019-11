Regierung : Bürgerdialog mit «Landesregierung vor Ort»

Das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setzt am Montag die Reihe «Landesregierung vor Ort» fort. Bei Bürgerforen wollen die Minister über ausgewählte Themen informieren und mit Bürgern ins Gespräch kommen. Nach Angaben der Staatskanzlei lädt Regierungschefin Schwesig nach Hagenow ein. Ihr Stellvertreter, Innenminister Lorenz Caffier (CDU), will in Grevesmühlen den Dialog suchen.

Avatar_prignitzer von dpa

25. November 2019, 01:16 Uhr

Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) informiert in Ummanz auf Rügen über Nachbarrecht und Vorsorgevollmacht. Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) will in Schwerin erläutern, was die Regierung für die Landeshauptstadt tut. Die Regierungsmitglieder schwärmen zwei Mal pro Jahr an einem Tag aus, um in möglichst vielen Regionen ins Gespräch zu kommen. Die Foren seien eine gute Gelegenheit, wichtige Schwerpunkte und Vorhaben zu erläutern sowie Fragen und Anregungen mitzunehmen, erklärte Schwesig, deren Vorgänger Erwin Sellering (SPD) die regelmäßigen Landtouren aus der Taufe gehoben hatte.