Regierung : Bürgerforen: Hoffmeister gegen Nachbarschaftsgesetz

Streitigkeiten am Gartenzaun oder im Hausflur enden in Mecklenburg-Vorpommerns eher selten vor Gericht. Wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Donnerstag in Neubrandenburg sagte, gingen 2017 nur 1,3 Prozent der gut 15 500 Zivilverfahren an den Amtsgerichten auf Nachbarschaftsstreit zurück. Die Quote liege damit ähnlich niedrig wie etwa in Thüringen, das ein eigenes Nachbarschaftsgesetz habe. «Der Vergleich zeigt, dass ein Gesetz die Streitigkeiten unter Nachbarn über Zaunhöhen oder Heckenüberhänge nicht besser befrieden kann als Kommunikation. Daher halte ich es weiterhin für richtig, auf Streitschlichtung und Miteinander zu setzen als auf ein spezielles Gesetz», betonte die Ministerin.

Hoffmeister stellte sich im Rahmen der Reihe «Landesregierung vor Ort» bei einem Bürgerforum in Neubrandenburg den Fragen. Für den späteren Nachmittag waren weitere Gesprächsrunden mit Ministern und Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) in den Landkreisen und den beiden kreisfreien Städten geplant.