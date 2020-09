Wahlen : Bürgermeisterwahl in Waren: Vier Konkurrenten für Möller

Im Heilbad Waren an der Müritz sind heute (8.00 Uhr) mehr als 18 000 Frauen und Männer zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Dabei tritt der 61 Jahre alte Amtsinhaber Norbert Möller (SPD) für eine zweite Amtszeit an. Seine Konkurrenten sind die Stadtvertreter Christian Holz (CDU) und Toralf Schnur (FDP) und die Einzelbewerber Thomas Splitt und Jörg Krüger. Politische Beobachter erwarten, dass keiner der fünf Männer im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht und in zwei Wochen eine Stichwahl nötig wird.

Avatar_prignitzer von dpa

13. September 2020, 00:52 Uhr