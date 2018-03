Kommunen : Bürgermeisterwahl: Sechs Männer treten in Teterow an

In der Bergringstadt Teterow (Landkreis Rostock) wird am Sonntag (09.00 Uhr) der erste neue Bürgermeister dieses Jahres im Nordosten gewählt. Zur Stimmabgabe sind rund 7400 Bewohner aufgerufen, die unter sechs Männern wählen können. Amtsinhaber Reinhard Dettmann (parteilos) tritt nach 27 Jahren im Amt aus Altersgründen nicht mehr an. Teterow hat sich zu einem Zentrum der Biomedizin im Nordosten entwickelt und gilt als «Hauptstadt der Mecklenburgischen Schweiz».

von dpa

25. März 2018, 01:20 Uhr

Als Kandidaten treten mit Jürgen Paries und Stephan Richter zwei Mitarbeiter aus der Verwaltung an. Konkurrenten sind Andreas Lange, Rene Thoma, Jürgen Dettmann von der Unabhängigen Teterower Fraktion und der 34-jährige Ronny Kinne als jüngster Bewerber. Der Bürgermeister wird für acht Jahre gewählt. Wahlbeobachter rechnen damit, dass keiner gleich mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält und in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten nötig wird.