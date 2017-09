Wahlen : Bürgermeisterwahlen in mehreren Kommunen im Nordosten

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 08:33 Uhr

In der Kreisstadt Güstrow will Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) sein Amt gegen Herausforderer Kevin Sell verteidigen. Mit fünf Kandidaten gibt es die meisten Bewerber im Ostseebad Kühlungsborn. Eine Frau und drei Männer wollen das Bürgermeisteramt in Laage erobern.

In der nach Fläche größten Gemeinde im Nordosten - der Feldberger Seenlandschaft - will Amtsinhaberin Constance Lindheimer (SPD) weitermachen. Gegen die 46-Jährige treten Hans Mordhorst (CDU) und der parteilose Robert Gardlowski an.

Mit einer Entscheidung wird auf jeden Fall in Neukloster gerechnet: Hier steht nur Bürgermeister Frank Meier (parteilos) wieder zur Wahl. In Rostock gibt es zudem einen Volksentscheid über den künftigen Liegeplatz des alten Museumsschiffes, das viele unter dem Namen «Traditionsschiff Typ Frieden» kennen. Statt am IGA-Gelände wollen viele das Schiff wieder am belebteren Stadthafen am Zentrum sehen.