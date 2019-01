Kommunen : Bürgermeisterwahlen in Sanitz, Rostock und Ueckermünde

Neben den Europa- und Kommunalwahlen werden in Mecklenburg-Vorpommern 2019 auch mehrere hauptamtliche Bürgermeister neu gewählt. Als Erste sind die Wähler in Sanitz (Landkreis Rostock) an diesem Sonntag an die Wahlurnen gerufen, wie Wahlleiter Daniel Schenke am Dienstag erklärte. Eine Frau und vier Männer bewerben sich um die Nachfolge von Joachim Hünecke (FDP), der aus Altersgründen aufhört. Danach wird - mit den anderen Wahlen am 26. Mai - ein neuer Oberbürgermeister in Rostock, der größten Stadt des Landes, gewählt. Auch in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) stehen Neuwahlen an, der Termin steht noch nicht fest.

von dpa

30. Januar 2019, 21:27 Uhr

In der 6000-Einwohner-Stadt Sanitz wollen Kristin Lopens, Andreas Raatz und Detlef Chilla als Einzelbewerber sowie Enrico Bendlin (CDU) und Maik Ritter (SPD) Verwaltungschef werden. Den Wahltermin in Ueckermünde legen die Stadtvertreter am 31. Januar fest. Die Fraktionen haben ebenfalls den 26. Mai im Auge, wie ein Sprecher der Stadt erklärte. Die Wahl ist nötig, weil der bisherige Bürgermeister Gerd Walther in monatelangem Streit von den Stadtvertretern abberufen wurde.

In Rostock wollen bisher fünf Kandidaten Oberbürgermeister werden. Die SPD hat Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski nominiert. Dazu treten Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke), der Präsident der IHK Rostock, Claus Ruhe Madsen, der von CDU und FDP nominiert wurde, Uwe Flachsmeyer (Grüne) und für das Wählerbündnis UFR der Personalchef der Stadtverwaltung, Dirk Zierau, an.