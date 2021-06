Umweltpolitik : BUND fordert mehr Anstrengungen beim Gewässerschutz

Die Umweltschutzorganisation BUND fordert mehr Tempo und mehr Geld beim Gewässerschutz in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | „Wir müssen jetzt handeln, denn wir befinden uns bereits mitten in einer Gewässer-Krise“, sagte Mareike Herrmann vom BUND-Landesverband am Mittwoch in Schwerin. Sie verwies auf die europäische Wasserrahmenrichtlinie von 2000, nach der spätestens bis 2027 alle Gewässer in einem „guten ökologischen Zustand“ sein sollen. Aktuell erfüllten 90 Prozent d...

