Agrar : Bund sagt Nothilfe für Bauern zu

von dpa

22. August 2018, 14:04 Uhr

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat sich erleichtert über die Zusage staatlicher Nothilfen für die von der Dürre betroffenen Landwirte gezeigt. Angesichts von Ernteschäden «nationalen Ausmaßes» will der Bund 150 bis 170 Millionen Euro geben, wie Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch in Berlin erklärte. Backhaus sagte, in Mecklenburg-Vorpommern hätten voraussichtlich 10 bis 20 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe Anspruch auf Unterstützung aus dem Bund-Länder-Programm zur Dürrehilfe. Ihre Verluste lägen bei mehr als 30 Prozent des langjährigen Mittels. «Zur Unterstützung dieser Betriebe benötigen wir circa 50 bis 60 Millionen Euro. Wie viel wir letztendlich zur Verfügung haben, hängt von den Mitteln des Bundes ab», sagte er.