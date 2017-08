Soziales : Bund unterstützt Stärkung des Kinderschutzes in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

In den Netzwerken seien Ärzte, Hebammen und Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendhilfe vereint, um früh Warnsignale zu Störungen in der Eltern-Kind-Beziehung erkennen und rasch reagieren zu können. Für junge Mütter und Väter solle so in Bedarfsfällen eine Unterstützung von der Geburt des Kindes an angeboten werden. Tragische Fälle schwerer Kindeswohlgefährdung unter anderem in Schwerin und Bremen hatten zu einem gemeinsamen Vorgehen von Bund und Ländern und zur Bildung des Hilfs-Fonds geführt.

Pressemitteilung

Bundeskinderschutzgesetz

von dpa

erstellt am 29.Aug.2017 | 15:36 Uhr