Schifffahrt : Bundesamt für Seeschifffahrt startet Vorhersagedienst

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat einen maritimen Vorhersagedienst zu Strömungen, Seegang, Wellenhöhe und Wetterverhältnissen in den deutschen Seegebieten gestartet.

Hamburg | Unter https://marineforecast.bsh.de kann sich ab sofort jeder Interessierte kostenlos auf seine Fahrten oder Arbeiten auf See besser vorbereiten, wie das Bundesamt am Montag in Hamburg mitteilte. Der Vorhersagedienst sei in enger Zusammenarbeit mit dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.