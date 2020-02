Kommunen : Bundeskanzlerin Merkel: EU ist vor allem ein Friedensprojekt

Angesichts der Schwierigkeiten um den neuen EU-Haushalt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf ihrem Jahresempfang in Stralsund die Einheit Europas allem vorangestellt. Die EU sei vor allem ein Friedensprojekt, sagte sie am Freitag in ihrem vorpommerschen Bundestagswahlkreis. «Lassen Sie uns das, was wir in Europa haben, behüten wie unseren Augapfel», mahnte sie. Merkels Einladung ins Störtebeker Brauquartier waren etwa 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Verwaltung gefolgt.

28. Februar 2020, 20:39 Uhr

Ein gemeinsamer EU-Haushalt sollte nicht erst im Dezember, sondern noch vor der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 zustandekommen, sagte die Kanzlerin. Nach dem Austritt Großbritanniens fehle ein Nettozahler, es fehle Geld, und die Wünsche der Mitgliedsstaaten seien sehr unterschiedlich.