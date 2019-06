Bundespräsident : Bundespräsident auf dem Lande: Nichts geht ohne Ehrenamt

Die Menschen auf dem Lande haben nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier andere Erwartungen an die Politik als die Einwohner in Städten und Ballungszentren. Die Verantwortung verteile sich in den Dörfern auf weniger Schultern, sagte Steinmeier am Donnerstag in Ducherow zum Auftakt seines Besuchs im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Nichts gehe ohne ehrenamtliche Arbeit. Er habe auf der Fahrt viele leere Häuser gesehen, die zum Verkauf stehen, eine Folge des Bevölkerungsschwundes in den vergangenen Jahren, sagte Steinmeier. Von «abgehängten Räumen» wolle er aber nicht sprechen. Das klinge nach Schicksal. Und «in Deutschland wohnen mehr als 50 Prozent der Menschen auf dem Lande.»

von dpa

06. Juni 2019, 13:35 Uhr

In der mit 2500 Einwohnern vergleichsweise großen Gemeinde begrüßten Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sowie Einwohner und Vereine wie der Fußballclub, die Jugendfeuerwehr, die jungen Imker und der Karnevalclub das Staatsoberhaupt. Im Haus der Vereine, in dem der Jugendclub und die Landfrauen ihr Domizil haben, traf er sich zum Gespräch mit Vereinsvertretern. Das Haus ist ein Ergebnis des gemeinsamen Projektes «UniDorf» von der Region am Stettiner Haff, der Hochschule Neubrandenburg und der Universität Greifswald. Ziel ist es, Akteure in den Kommunen mit Wissenschaftlern und Studenten zusammenzubringen und den Wandel in ländlichen Regionen aktiv und zukunftsorientiert zu gestalten.