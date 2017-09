Landtag : Bundestagspräsident fordert von Ländern Selbstbewusstsein

Im Verhältnis zwischen Bund und Ländern befürchtet der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert eine schwindende Bedeutung der Bundesländer. Die Folgen der jüngsten Föderalismusreform und der neue Finanzausgleich nährten diese Sorge. «Es wäre hilfreich, wenn Landesregierungen und Landtage noch tapferer der Versuchung widerständen, die Aussicht auf finanzielle Beteiligung des Bundes für noch interessanter zu halten als die Wahrnehmung eigener Zuständigkeiten», sagte Lammert am Dienstag in Schwerin in einer Feierstunde zur Eröffnung des neuen Plenarsaals im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns.