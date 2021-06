Gesundheit : Bundeswehr fährt Corona-Amtshilfe weiter zurück

Landkreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern können im Kampf gegen die Corona-Pandemie zunehmend auf die Hilfe der Bundeswehr verzichten.

Schwerin | Ein Großteil der Amtshilfe-Anträge laufe wegen der rückläufigen Infektionszahlen ohne Verlängerung aus, womit auch die Zahl der abgeordneten Soldaten sinke, teilte das Landeskommando der Bundeswehr am Mittwoch in Schwerin mit. Demnach werden vom 1. Juli an noch etwa 260 Bundeswehrangehörige im Nordosten im Corona-Einsatz sein - fast ausschließlich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.