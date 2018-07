Innere Sicherheit : Bundesweit höchste Dichte an elektronischen Fußfesseln in MV

Sie ist schwarz, wiegt 180 Gramm und der Akku hält 24 Stunden: Elektronische Fußfesseln sollen in Deutschland für mehr Sicherheit sorgen. Bundesweit müssen aktuell 98 Menschen das Gerät tragen, mit dem die Polizei überwachen kann, wo sich der Betreffende aufhält. Für jeden Achten wurde die elektronische Fußfessel in Mecklenburg-Vorpommern angeordnet, wie aus Angaben des hessischen Justizministeriums vom Mittwoch hervorgeht. Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Dichte mit zwölf Betroffenen im Nordosten am höchsten. Auch in Hessen gibt es den Angaben zufolge aktuell zwölf Träger einer elektronischen Fußfessel. Das Bundesland hat aber deutlich mehr Einwohner als Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

25. Juli 2018, 16:23 Uhr

Die bundesweite Fußfessel-Überwachungsstelle ist im Hochsicherheitsgefängnis im südhessischen Weiterstadt untergebracht. Die sogenannte Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder (GÜL) ist auch vor Anschlägen geschützt. Denn außer Gewalt- und Sexualstraftätern können zur Terrorabwehr auch Gefährder elektronische Fußfesseln bekommen. Die meisten Träger sind aber frühere Gewaltverbrecher und Sexualstraftäter, die nach dem Ende ihrer vollständig verbüßten Haft immer noch als gefährlich eingeschätzt werden, wie der Leiter der Zentrale, Hans-Dieter Amthor sagte. Dabei reichen bereits zwei Jahre Haft.