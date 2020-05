Unternehmen : Bus- und Reiseunternehmer: Demo für Corona-Exitstrategie

Trotz der Lockerungen im Tourismus ist die Corona-Krise für die privaten Busreiseunternehmen noch lange nicht vorbei. Woher sollen Aufträge kommen, wer steigt mit Maske in einen Reisebus? Mit einer Korsofahrt machen sie die Landespolitik auf ihre Lage aufmerksam.

Avatar_prignitzer von dpa

13. Mai 2020, 13:00 Uhr

Mit einem Buskorso und einem Hupkonzert haben Mitarbeiter von Reiseunternehmen am Mittwoch in Schwerin für eine Exitstrategie aus der Corona-Krise demonstriert. Vom 25. Mai an dürfe die Reisebusbranche zwar wieder Fahrten anbieten, aber die Auflagen seien noch völlig unklar, kritisierte der Geschäftsführer von Schröder Reisedienst (Rostock), Axel Buckentin. Es gebe keine Informationen, ob von den rund 50 Plätzen pro Fahrzeug nur fünf besetzt werden dürften oder 25 wie in Polen oder alle wie in Österreich. Unklar sei auch, ob die Fahrgäste Schutzmasken tragen müssten.

Die meist ältere Kundschaft der Busreiseunternehmen sei sehr verunsichert. «Die haben Angst», sagte Buckentin. Jetzt müsse wieder Vertrauen geschaffen werden. Zudem kämen keine Kreuzfahrttouristen ins Land, die Schulen machten keine Klassenfahrten und Firmen hätten ihre Veranstaltungen storniert.

Die Kataloge für die laufende Saison seien veraltet. Die Veranstalter müssten die Reisen neu organisieren. «Es wird noch lange, lange dauern, bis wir wieder Umsatz machen», sagte Buckentin. Er glaubt, dass das Geschäft frühestens im August wieder in Gang kommen werde. Die Saison ende normalerweise aber bereits Mitte Oktober. «Der nächste Winter wird schwierig», befürchtet Buckentin. Die Landesregierung müsse Hilfe anbieten.

Zehn Reisebusse fuhren in einem Korso durch die Innenstadt, wie ein Polizeisprecher sagte. Währenddessen protestierten knapp 50 Mitarbeiter von Reisebüros vor der Schweriner Staatskanzlei. Mehr Menschen durften an der Kundgebung nicht teilnehmen.