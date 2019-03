Verkehr : Caffier: Fahrerflucht ist «kein Kavaliersdelikt»

von dpa

09. März 2019, 09:25 Uhr

Im Durchschnitt 30 Mal am Tag setzen Kraftfahrer in Mecklenburg-Vorpommern ihre Fahrt unerlaubt fort, nachdem sie in einen Unfall verwickelt waren. Auch nach einem vermeintlich harmlosen Parkrempler sei das unerlaubte Entfernen vom Unfallort aber eine Straftat, sagt Hans Pieper vom Verkehrsclub ADAC Hansa in Hamburg. Das Innenministerium in Schwerin verzeichnet seit Jahren einen steten Anstieg bei Unfällen mit Fahrerflucht. Laut Verkehrsunfallstatistik gab es 2014 in Mecklenburg-Vorpommerns etwa 10 000 solcher Fälle, im Jahr 2017 aber schon knapp 11 200. Die Daten für 2018 sollen im April vorgelegt werden, doch zeichnet sich keine Trendumkehr ab. Das unerlaubte Entfernen sei selbst bei kleinen Blechschäden für die Beteiligten ärgerlich, bei Unfällen mit Personenschaden aber unverzeihlich, betont Innenminister Lorenz Caffier (CDU).