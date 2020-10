Migration : Caffier lobt Kooperation bei Asylbewerber-Beratung

Die Kooperation zwischen Bund und Land bei der Beratung von Asylbewerbern hat sich aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) schon in den ersten Wochen bewährt. «Für die Asylbewerber bringt dies frühzeitig Transparenz zum gesamten Verfahren und zu den Perspektiven des eigenen Asylverfahrens», sagte er am Donnerstag in Schwerin. Caffier äußerte sich nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hans-Eckhard Sommer.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Oktober 2020, 17:33 Uhr