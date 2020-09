Regierung : Caffier startet Initiative für Vorratsdatenspeicherung

Im Streit um die Vorratsdatenspeicherung bereitet Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier eine Initiative im Bundesrat vor. Der CDU-Politiker kündigte am Dienstag in Schwerin an, im Landeskabinett demnächst einen entsprechenden Antrag vorzulegen. Die Vorratsdatenspeicherung sei für Ermittlungen zu Kinderpornografie und zu extremistischen Straftaten wichtig.

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2020, 13:33 Uhr