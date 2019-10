Innere Sicherheit : Caffier will Vertrauen in Polizei zurückgewinnen

Avatar_prignitzer von dpa

05. Oktober 2019, 09:20 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) strebt nach einer Reihe von Polizeiskandalen weitere Änderungen in Dienstabläufen und Strukturen an, um das Vertrauen in die Behörden wieder zu stärken. Die von ihm im Sommer eingesetzte externe Expertenkommission werde Ende Oktober, spätestens Anfang November ihren Bericht vorlegen. Sie habe den Auftrag, die SEK-Strukturen zu überprüfen, um mögliche Defizite oder Versäumnisse aufzudecken. Er erwarte einige Empfehlungen für Veränderungen. Erste Sofortmaßnahmen habe es als Reaktion auf die im Juni aufgedeckte illegale Munitions- und Waffenbeschaffung für die rechte Prepper-Gruppe «Nordkreuz», an der aktuelle und frühere Angehörige des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt gewesen sein sollen, schon gegeben. Für heftige Diskussionen sorgten zuvor schon Datenschutz-Verstöße durch Polizisten. Caffier (CDU) hatte die Vorfälle verurteilt und sich öffentlich entschuldigt.