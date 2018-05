Geschichte : «Cap Arcona»-Gedenkstätte wiedereröffnet

Die Gedenkstätte für die Opfer des 1945 untergegangenen KZ-Häftlingsschiffs «Cap Arcona» auf der Insel Poel wird am heutigen Donnerstag nach umfassender Sanierung neu eröffnet. Unter anderem wurden die Wege und die Aussichtsplattform erneuert, wie Poels Bürgermeisterin Gabriele Richter sagte. Außerdem sei eine neue Informationsstele aufgestellt worden. Die Überholung der Gedenkstätte habe 97 000 Euro gekostet, was komplett vom Land bezahlt worden sei.

von dpa

03. Mai 2018, 01:18 Uhr

Ende April 1945 waren Häftlinge aus verschiedenen Konzentrationslagern auf mehrere in der Lübecker Bucht ankernde Schiffe, darunter die «Cap Arcona», getrieben worden. Am 3. Mai bombardierten englische Bomber die Schiffe. Die «Cap Arcona» sank. Viele Häftlinge ertranken oder wurden erschossen. Tote wurden unter anderem an den Strand der Insel Poel gespült und dort begraben. Die Gedenkstätte am Schwarzen Busch auf Poel gibt es seit 1946.