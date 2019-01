Bundestag : CDU-Abgeordnete Strenz akzeptiert Rüge des Bundestags

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz wird die vom Präsidium des Deutschen Bundestages ausgesprochene Rüge akzeptieren. «Wenn das Präsidium meint, dass es Sanktionen wegen verspäteter angemeldeter Nebentätigkeit aussprechen muss, dann ist dem zu folgen», sagte Strenz am Wochenende am Rande des CDU-Landesparteitags in Rostock. «Wer falsch parkt, muss ein Ticket bezahlen.» Mit diesem Vergleich wollte sie den Vorfall allerdings nicht bagatellisieren. Sie habe die verspätete Meldung auch nie bestritten.

von dpa

20. Januar 2019, 11:09 Uhr

Die aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stammende Strenz war kurz vor der Bundestagswahl 2017 wegen Lobbyismus-Vorwürfen für die Regierung in Aserbaidschan in die Schlagzeilen geraten. «Diese Vorwürfe sind nicht korrekt», sagte Strenz am Samstag. Dazu habe sie sich bereits seit Monaten allumfassend geäußert. Sie verteidigte darüber hinaus die Nebeneinkünfte.