Tarife : CDU-Abgeordneter fordert einheitliche Mindestlöhne am Bau

Für deutschlandweit einheitliche Mindestlöhne am Bau hat sich der stellvertretende Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels (CDA), Alexander Krauß, ausgesprochen. «30 Jahre nach der Wende muss die Ungleichbehandlung aufhören», sagte der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch zum Start der Schlichtungsgespräche in den Bau-Tarifverhandlungen.

Avatar_prignitzer von dpa

26. August 2020, 16:13 Uhr