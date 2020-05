Verkehr : CDU-Bundespolitiker für Zulassung von «kleinem Grenzverkehr»

Wegen der Corona-Pandemie sind zwischen Polen und Deutschland viele Grenzübergänge geschlossen, die zum Transit-Alltag vieler gehörten. Wegen weiter Umwege, auch für Kinder, sind Anwohner genervt. Es gibt Protest. CDU-Politiker machen sich für «kleinen Grenzverkehr» stark.

11. Mai 2020, 18:20 Uhr

Mehrere deutsche CDU-Politiker haben die Regierung in Polen aufgefordert, an der polnisch-deutschen Grenze wieder mehr Grenzverkehr zuzulassen. «Wir brauchen nicht weniger europäische Zusammenarbeit, sondern mehr europäische Zusammenarbeit», sagte der Generalsekretär der Bundes-CDU Paul Ziemiak am Montag am geschlossenen Grenzübergang in Linken, einem Ortsteil von Ramin im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Zuvor hatte sich Ziemiak, der 1985 in Stettin (Szczecin) geboren wurde und dessen Familie 1988 nach Deutschland kam, mit Experten und Kommunalpolitikern in Löcknitz beraten.

Besonders Schulkinder und Beschäftigte der Gesundheitsbranche litten stark unter weiten Umwegen von täglich bis zu zwei Stunden, erläuterte Ziemiak. In Löcknitz gibt es unter anderem ein deutsch-polnisches Gymnasium. Die geringen Corona-Fallzahlen auf der deutschen Seite ließen deutlich mehr Freizügigkeit zu. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald, der an Polen grenzt, gibt es bisher 136 bekannte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In den letzten Tagen gab es keine neuen Infektionen mehr.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor und Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) schlugen einen sogenannten «kleinen Grenzverkehr» vor. Damit könnten polnische und deutsche Einwohner einer genau bestimmten Region wieder besser Arbeit und Familien erreichen. Amthor kündigte an, dass das Thema in den nächsten Tagen im Bundestag diskutiert wird. Innerhalb der CDU/CSU-Fraktion gebe es eine Reihe von Abgeordneten, die für Lockerungen im Grenzverkehr sind. Nötig sei eine «gefährdungsadäquate Grenzkontrolle», erläuterte Amthor.

Die Region zwischen Pasewalk, Löcknitz und Stettin (Szczecin) galt bisher als Modellregion für das Zusammenleben von Polen und Deutschen. Viele Polen leben auf deutscher Seite und arbeiten in Polen oder umgekehrt.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Polen seine Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland, Tschechien, zur Slowakei und zu Litauen vorerst bis zum 13. Mai beibehalten. Mitte März hatte die nationalkonservative Regierung in Warschau als Schutzmaßnahme gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus beschlossen, die EU-Binnengrenzen für Ausländer zu schließen. Ausnahmen gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und Diplomaten. Für Warenverkehr gibt es keine Begrenzungen.

In den vergangenen Wochen hatten unter anderem in Städten wie Zgorzelec (Görlitz), Slubice und Gubin und auch in Linken mehrere hundert Menschen protestiert. Besonders betroffen ist in der Region Vorpommern das Krankenhaus in Pasewalk, wo etwa 60 polnische Frauen und Männer tätig sind. Um die Beschränkungen erträglich zu halten und Quarantänen zu vermeiden, hat der Klinikträger für einige Pendler Wohnungen bereitgestellt.