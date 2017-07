Parteien : CDU-Chefin Merkel kommt bei Sommertour nach Zingst

Im Rahmen ihrer Sommertour kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag an die Promenade des Ostseeheilbades Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Es ist bereits die vierte Station ihrer Sommertour, die am Freitag begonnen hatte. Dort war die CDU-Chefin im Nordseeheilbad Neuharlingersiel in Ostfriesland, in Heiligenhafen in Schleswig-Holstein und in Kühlungsborn aufgetreten.