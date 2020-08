Landtag : CDU: Dreistelliger Millionenbetrag wegen Corona-Krise nötig

Zur Bewältigung der Corona-Krise muss das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Einschätzung der CDU-Landtagsfraktion nochmals Schulden in dreistelliger Millionen-Höhe machen. Sowohl die Wirtschaft im Land als auch die Kommunen benötigten noch bis ins nächste Jahr hinein finanzielle Hilfen, sagte Fraktionschef Torsten Renz am Montag in Schwerin. Er gehe davon aus, dass dafür weitere Kredite im Umfang von mindestens 200 Millionen Euro nötig seien.

Avatar_prignitzer von dpa

24. August 2020, 15:46 Uhr