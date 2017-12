Justiz : CDU-Justizminister beraten in Dresden

Die CDU-Justizminister sind am Dienstag in Dresden zu einem Erfahrungsaustausch zusammengekommen. Auf Einladung von Sachsens Ressortchef Sebastian Gemkow ging es unter anderem um Benachrichtigungspraxis der Staatsanwaltschaften bei Berufsgeheimnisträgern im Rahmen von Abhörmaßnahmen und die Unterbringung sogenannter Gefährder vor ihrer Abschiebung in Justizvollzugsanstalten.