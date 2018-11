Parteien : CDU-Landeschef für Regionalkonferenzen mit Bundeskandidaten

von dpa

01. November 2018, 09:54 Uhr

Die Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der Bundes-CDU sollten sich nach Auffassung von Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert der Basis vorstellen. «Ich würde mir wünschen, dass die Bewerber auf CDU-Regionalkonferenzen die Gelegenheit bekommen, sich der Parteibasis zu präsentieren», erklärte Kokert am Donnerstag in Schwerin. «Ich erwarte mir lebendige, spannende Veranstaltungen, in der die ganze Meinungsvielfalt der Partei abgebildet wird.» Eine dieser Regionalkonferenzen solle im Nordosten stattfinden. Von einer Urwahl halte er allerdings wenig, sagte Kokert. «Wir haben 1001 Delegierte auf dem Bundesparteitag.» Eine Urwahl brächte aus Kokerts Sicht kein Mehr an Demokratie, nur ein Mehr an Aufwand.