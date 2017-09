Wahlen : CDU-Landeschef irritiert von SPD-Oppositions-Ankündigung

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Vincent Kokert sieht trotz der Stimmenverluste für seine Partei die Union weiterhin als die Führungskraft in Deutschland. «Klar ist, wir haben einen Regierungsauftrag. Angela Merkel kann Kanzlerin bleiben. Gegen uns kann keine Regierung gebildet werden», sagte Kokert am Sonntag in Schwerin. Verwundert zeigte er sich über die Ankündigung der SPD noch am Wahlabend, in die Opposition zu gehen. «Das hat es so noch nicht gegeben», sagte Kokert.