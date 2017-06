Parteien : CDU-Landeschef Kokert trägt neuen Kurs bei Ehe für alle mit

Der von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angestrebte Kurswechsel bei der Ehe für alle findet in ihrem CDU-Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern Unterstützung. Es sei klug, bei einer Abstimmung im Bundestag über die gleichgeschlechtliche Ehe den Fraktionszwang aufzuheben. Schließlich handele es sich bei einer solchen Entscheidung um eine «sehr persönliche Gewissensfrage», erklärte der CDU-Landesvorsitzende Vincent Kokert am Dienstag in Schwerin. Der Vorschlag der Kanzlerin und CDU-Bundesvorsitzenden sei daher richtig. In der Nordost-CDU hatte es in der Vergangenheit vornehmlich kritische Stimmen gegen die Ehe für alle gegeben.