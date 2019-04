Geschichte : CDU-Landtagsfraktion: Erinnerungen an friedliche Revolution

von dpa

01. April 2019, 09:08 Uhr

Die CDU-Landtagsfraktion in Schwerin ruft dazu auf, persönliche Erinnerungen an den Mauerfall im Internet zu teilen und so für die Nachwelt zu erhalten. Seit Freischaltung der Internetseite www.mein1989.de Ende März gingen die ersten Mitteilungen ein. Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus Schleswig-Holstein meldeten sich zu Wort. Zugang zu der Seite gebe es auch über die Stores von Android und Apple als App zum Herunterladen, teilte die Fraktion mit. «Die friedliche Revolution war für Deutschland ein großes Glück - wir erinnern uns aber zu selten daran. Auf mein1989.de kann jeder seine ganz persönliche Geschichte erzählen», erklärte CDU-Fraktions- und Landesparteichef Vincent Kokert als Mitinitiator der Internet-Plattform.