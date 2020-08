Parteien : CDU Vorpommern-Greifswald: Amthor wieder in den Bundestag

Der wegen seiner früheren Lobbyarbeit für ein New Yorker Start-up in die Kritik geratene Philipp Amthor soll nach dem Willen des Kreisvorstands der CDU Vorpommern-Greifswald wieder in den Bundestag einziehen. Wie ein Verbandssprecher am Sonntag in Greifswald sagte, beschloss der Kreisvorstand einstimmig, den 27-Jährigen erneut der Mitgliederversammlung als Kandidaten für den Wahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II) vorzuschlagen. Der Vorstand habe bereits am Freitagabend getagt.

Avatar_prignitzer von dpa

23. August 2020, 13:50 Uhr